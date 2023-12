JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni. Bove favorito su Pellegrini, davanti c'è Dybala

Alle 20:45 il fischio di inizio di un delicatissimo big match per la Roma. I giallorossi scenderanno in campo in casa della Juventus, con l'obiettivo di vincere e accorciare sulla zona alta della classifica, quella della Champions League. Qualche dubbio di formazione per José Mourinho: in difesa confermato il terzetto composto da Mancini, Llorente e Ndicka, a centrocampo ballottaggio tra Bove e Pellegrini per completare il reparto con Paredes e Cristante, mentre sulle fasce il tecnico sceglie Kristensen e Spinazzola. Davanti il dubbio è legato alla presenza dal 1' o meno di Dybala con l'inamovibile Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer, Weah; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Iling Jr., Nicolussi Caviglia, Miretti, Chiesa, Milik, Nonge.

All.: Allegri.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disp.: Svilar, Boer, Celik, Karsdorp, Pisilli, Pagano, Pellegrini, Renato Sanches, Zalewski, El Shaarawy, Belotti, Azmoun.

All.: Mourinho.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Bindoni - Tegoni. IV uomo: Marchetti. VAR: Mazzoleni. AVAR: Di Vuolo.