Juventus, allenamento a due giorni dalla Roma: Vlahovic, Chiesa e Locatelli tornano in gruppo

Sabato 30 dicembre alle ore 20:45 andrà in scena all'Allianz Stadium il big match tra Juventus e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Se in casa Roma c'è grande ottimismo per il recupero di Dybala, anche Allegri potrà contare su pedine molto importanti: Vlahovic, Chiesa e Locatelli hanno smaltito i problemi fisici e quest'oggi si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo, motivo per cui saranno a disposizione per Juventus-Roma.