FOTO – Roma-Napoli 0-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è fermo sullo 0-0. La Roma parte forte e al minuto 19 sfiora la rete con Bove, il quale calcia potente ma scheggia la parte alta della traversa. Due minuti più tardi il centrocampista giallorosso va vicinissimo al vantaggio, ma un intervento miracoloso di Meret gli nega la gioia del gol. Con il passare dei minuti il Napoli cresce e si rende pericoloso con Anguissa, che non riesce a correggere in porta la sponda di un compagno. La prima frazione di gioco è molto vivace, ma si conclude a reti bianche. Ecco i migliori scatti dopo i primi 45 minuti.