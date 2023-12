FOTO – Roma-Fiorentina 1-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Fiorentina, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 1-0. La Roma parte subito fortissima e al 5' sblocca il match sull’asse Dybala-Lukaku: cross di esterno della ‘Joya’ e colpo di testa in tuffo di ‘Big Rom’. La Viola si affaccia in avanti, ma Rui Patricio compie un grande intervento su Nzola. Al minuto 24 arriva la brutta notizia per Mourinho: Dybala chiede il cambio a causa di un problema al flessore della coscia sinistra, motivo per cui al suo posto entra Azmoun. Nel finale del primo tempo Bonaventura ha la chance del pareggio, ma un attento Rui Patricio blocca il pallone, facendo terminare la prima frazione di gioco sull'1-0. Ecco i migliori scatti dei primi 45 minuti.