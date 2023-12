Bologna-Roma: Sanches sostituito dopo 18 minuti ed allarga le braccia all'annuncio del cambio (FOTO)

Pochi minuti in campo per Renato Sanches durante Bologna-Roma, appena 18. Il centrocampista giallorosso in prestito dal Paris Saint Germain è subentrato all'inizio del secondo tempo al posto di Leonardo Spinazzola, ed è stato sostituito al 64' dal tecnico Josè Mourinho. Il numero 20, incredulo alla vista del suo numero sul tabellone, ha allargato le braccia durante l'uscita e si è accomodato in panchina rifiutando il giaccone e non guardando in faccia né staff né allenatore.

?? Renato Sanches entered the pitch at half time in Bologna-Roma… then José Mourinho decided to sub him off after 18 minutes.

Technical decision, no injury.

Renato was surprised, Mourinho didn’t even look at him after the change.

