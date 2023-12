Prosegue la preparazione del Bologna in vista del match casalingo di domenica contro la Roma, classifica alla mano uno scontro diretto in chiave Champions. Per i rossobl├╣ di Thiago Motta allenamento tecnico-tattico con serie di partitelle a campo ridotto.

Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri, Oussama El Azzouzi, Jesper Karlsson e Riccardo Orsolini.