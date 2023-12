Bologna, allenamento a due giorni dal match contro la Roma: De Silvestri in gruppo, differenziato per Orsolini e Karlsson

Il Bologna continua a lavorare in vista della partita contro la Roma, valida per la sedicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. La buona notizia per Thiago Motta riguarda il ritorno in gruppo di De Silvestri, mentre Orsolini e Karlsson non sono ancora al meglio, motivo per cui hanno svolto un lavoro differenziato. Ecco il report dell'allenamento: "A due giorni da Bologna-Roma i rossoblù hanno svolto una seduta tattica con partitella a metà campo. Lorenzo De Silvestri è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni, differenziato per Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson". Inoltre, come specificato dal Bologna tramite una nota ufficiale, "la seduta di rifinitura si svolgerà a porte chiuse".

(bolognafc.it)

