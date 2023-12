6 assist per Dybala in questa Serie A: eguagliato il numero della passata stagione. L'ultimo campionato in cui ha fatto meglio risale al 2016/2017

Nonostante sia uscito al minuto 25 a causa di un problema al flessore sinistro, Paulo Dybala è riuscito comunque a incidere in Roma-Fiorentina fornendo l'assist per il gol del momentaneo 1-0 realizzato da Lukaku. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, in solamente 11 partite di campionato la 'Joya' ha già servito 6 passaggi vincenti, gli stessi della scorsa stagione, in cui però disputò 25 match. L'ultima annata di Serie A in cui ha servito più passaggi vincenti (7) risale al 2016/17.

