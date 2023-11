VIDEO - Mourinho sul mal di trasferta: "A qualcuno manca la mamma o il dolce della nonna... Quando allenavo altre squadre provocavamo i tifosi per farci tirare le bottiglie contro il pullman"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Roma e Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati lo Special One si è soffermato sul rendimento negativo della squadra giallorossa in trasferta. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso: "Nelle partite casalinghe riusciamo a dare qualcosa in più anche negli ultimi minuti, fuori casa invece ci manca un po' di mentalità che ho sempre avuto durante la mia carriera, ovvero godere l'antagonismo di giocare fuori casa. Quando allenavo alcune squadre mi piaceva giocare più fuori casa che in casa perché quella gang di 'banditi' andava fuori casa e godeva nel fare ciò. Noi non godiamo molto fuori casa, c'è gente a cui piace il conforto di casa perché quando esce gli manca la mamma o la nonna che gli fa il dolce. Ho avuto delle squadre che dentro il pullman provocano la gente fuori prima di arrivare allo stadio, volevamo qualcosa per esaltarci di più. Dobbiamo migliorare sotto questo livello, fuori casa possiamo fare un ottimo risultato ma anche perdere contro lo Slavia Praga e contro il Bodo. Dobbiamo trovare questa mentalità. Ci sono tifosi che fanno un grande sforzo per arrivare in trasferta".