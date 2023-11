VIDEO - Mourinho su Smalling: "Non sa giocare soffrendo, si tira un po' indietro. Prima settimana senza dolore, speriamo torni prima di gennaio"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Roma e Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati lo Special One si è soffermato sulle condizioni di Chris Smalling, assente dal 1° settembre a causa di un problema tendineo. Ecco le dichiarazioni dello Special One: "L'infortunio c'è. Ci sono persone che hanno più capacità di sopportare il dolore e Smalling non è un ragazzo che sa giocare soffrendo, si tira un pochettino indietro. Il suo infortunio è difficile, è una grande frustrazione per me perché è in un ruolo in cui abbiamo necessità. Dobbiamo avere pazienza, non devo massacrarmi così come non devo farlo con lui. Vediamo quando torna, nell'ultima settimana non ha fatto neanche un minuto fuori dal dipartimento medico, non sa neanche se fa freddo o caldo. Questa però è stata la prima settimana senza dolore, abbiamo programmato che la prossima settimana possa tornare in campo con il preparatore atletico. Non mi aspetto Smalling nelle prossime 2/3 settimane, è in ritardo. Se torna prima del 2024? Ni, speriamo".

