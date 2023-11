VIDEO - Mourinho risponde a De Siervo: "È come se io parlassi di fisica. Tanti non sanno di calcio, sono in Lega grazie alla politica..."

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Roma e Lecce, valida per l'undicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati lo Special One ha risposto alle dichiarazioni dell'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ("Stimo Mourinho ma le sue dichiarazioni suonano come un alibi"), riguardanti le partite ravvicinate. Ecco la risposta del portoghese: "Penso che nel calcio la parola alibi si utilizzi più quando si perde, di solito non si usa prima di perdere le partite. Noi invece parliamo del calendario fin dall'inizio, non solo dopo la sconfitta contro l'Inter. Capisco che nel calcio c'è tanta gente che è arrivata col paracadute, non è il loro mondo, non lo conoscono, vengono per lo status, per la politica. Queste persone le devi rispettare e va bene, ma non vale nemmeno la pena commentare le loro parole. È come se io parlassi di fisica o di cinema, sono arrivati con il paracadute e dobbiamo rispettarlo. Non sanno cosa significa giocare ogni 3 giorni oppure lo sanno e fanno finta di non saperlo. Nella Lega Calcio c'è gente con una storia di calcio e che ha lavorato nel mondo del calcio e conosce le difficoltà. C'è anche gente che ha lavorato nei club e conoscono cosa bisogna fare per recuperare".