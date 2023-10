De Siervo: "Stimo Mourinho ma le sue dichiarazioni suonano come un alibi"

GR PARLAMENTO - Durante la trasmissione "La politica nel pallone" è intervenuto l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha anche parlato di José Mourinho all'indomani di Inter-Roma, terminata 1-0 con il gol di Thuram. "Le parole di Mourinho? Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi - le sue dichiarazioni -. Basti pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 16. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco".