VIDEO - Mourinho: "La gente vicina a me sa tutto quello che penso. Nel lavoro sono un libro aperto"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Roma e Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati lo Special One si è soffermato sull'eventuale arrivo di una figura intermedia tra società e tecnico. Ecco le sue parole: "Io ho qualche qualità e qualche difetto. Non lo so se questa è una qualità o un difetto, ma di solito la gente che è vicina a me sa tutto quello che penso io. Sono così, non mi risparmio le parole, non mi risparmio le critiche, non mi risparmio gli elogi, nel lavoro sono un libro aperto. Tutti sanno quello che penso. Tutti sanno quando sono felice, quando non sono felice. È tutto molto semplice".