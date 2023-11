Roma-Udinese: presente allo Stadio Olimpico l'artista Philip Colbert e la mascotte 'aragosta' (FOTO)

Nel pomeriggio odierno è andata in scena la partita tra Roma e Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 3-1 in favore dei giallorossi. Gli uomini di José Mourinho hanno indossato una maglia particolare infatti la trama all'interno dei numeri era dedicata a Philip Colbert, l'artista con cui la società capitolina ha lanciato una collaborazione. Lo scultore era presente allo Stadio Olimpico e per l'occasione Romolo è stato affiancato da una mascotte raffigurante un'aragosta, l'animale simbolo delle opere di Colbert.