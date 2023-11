Allo Stadio Olimpico sta andando in scena il Derby della Capitale, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Al minuto 80 Edoardo Bove tenta di allungare la gamba per servire Paulo Dybala libero in area, ma viene anticipato da Rovella. Il centrocampista giallorosso rimane a terra e si tiene la gamba destra: dopo un po' di stretching, il classe 2002 non è in grado di proseguire e chiede il cambio, permettendo così l'ingresso di Renato Sanches.