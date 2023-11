Lazio-Roma, attimi di tensione allo Stadio Olimpico: lancio di fumogeni e oggetti tra le due tifoserie nel prepartita

Alle ore 18 andrà in scena Lazio-Roma, derby valido per la dodicesima giornata di Serie A. L'atmosfera allo Stadio Olimpico è caldissima e nel prepartita si sono verificati alcuni momenti di tensione tra le due tifoserie: i sostenitori giallorossi presenti in Curva Sud e quelli biancocelesti in Tribuna Tevere infatti si sono resi protagonisti di lancio di oggetti e fumogeni tra i due settori adiacenti. Dopo alcuni attimi di apprensione, l'allarme è rientrato senza neanche l'intervento delle forze dell'ordine.