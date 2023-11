Lazio-Roma: la moviola. Annullato il gol di Cristante per fuorigioco

Allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Roma, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. L’arbitro della partita è Massa, il quale è affiancato dagli assistenti Bindoni e Tegoni. Il IV uomo è Colombo, mentre al VAR c’è Irrati. L’AVAR, invece, è Paganessi.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

11' - Cross di Spinazzola, la difesa della Lazio respinge corto e il pallone arriva a Karsdorp, il quale calcia centrale; Provedel non trattiene, Cristante si avventa sulla sfera e ribadisce in rete. Il guardalinee alza la bandiera e l'arbitro annulla la rete per fuorigioco del centrocampista giallorosso al momento del tiro di Karsdorp.