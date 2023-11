Lazio-Roma, Immobile rischia il secondo giallo ma l'arbitro lo grazia. Mou a Massa: "Non hai avuto le p***e"

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena il Derby della Capitale, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Gli animi sono caldissimi in campo e ad inizio secondo tempo Ciro Immobile, già ammonito, ha rischiato il secondo giallo: dopo aver commesso fallo su Diego Llorente, il capitano dei biancocelesti ha inveito contro l'arbitro mandandolo anche a quel paese, ma è stato graziato. José Mourinho si è quindi scatenato in panchina e ha accusato il direttore di gara di non aver preso la decisione corretto: "Non hai avuto le p***e, ti ha fatto così (riferendosi al gesto del braccio per mandarlo a quel paese, ndr), non hai avuto le p***e".