Lazio: differenziato per Luis Alberto, domani il rientro in gruppo. Ancora assente Zaccagni, si va verso il forfait

Manca sempre meno al Derby della Capitale, valido per la dodicesima giornata della Serie A e in programma domenica alle ore 18. La Lazio, così come la Roma, si è allenata nel pomeriggio e gli uomini di Maurizio Sarri hanno lavorato sulla tattica. Ecco il report dell'allenamento: "Allenamento pomeridiano per la Lazio che quest'oggi si è ritrovata presso il Centro Sportivo di Formello a partire delle ore 15:00. Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico e atletico, i ragazzi di Sarri hanno effettuato un ampio lavoro tattico, diviso in più fasi, concludendo la seduta con una partitella a campo ridotto. La squadra tornerà ad allenarsi domani per la rifinitura anti Roma".

Da Formello arrivano buone notizie sulle condizioni fisiche di Luis Alberto. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, il centrocampista spagnolo ha svolto un allenamento differenziato senza il pallone ma filtra ottimismo sul recupero: il calciatore infatti dovrebbe partecipare alla rifinitura con il resto del gruppo. Mattia Zaccagni, invece, non si è ancora allenato in seguito alla distorsione al ginocchio destro rimediata contro il Feyenoord: domani verrà fatta un'ultima valutazione prima dell'allenamento, ma si va verso il forfait.

(skysport.it)

VAI AL VIDEO