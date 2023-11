Trigoria, ripresa verso il derby: Pellegrini torna in gruppo, presenti anche Zalewski e Spinazzola (FOTO)

Tornata verso l'ora di pranzo nella Capitale dopo la trasferta di Praga, la Roma si è allenata nel pomeriggio al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e ha iniziato la preparazione in vista del Derby della Capitale, in programma domenica alle ore 18. I calciatori che hanno giocato ieri contro lo Slavia Praga hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri - chi non è sceso in campo o è subentrato - hanno lavorato sul campo.

La buona notizia riguarda il ritorno in gruppo di Lorenzo Pellegrini, il quale ha svolto la seduta con il resto dei compagni presenti sul terreno di gioco. Presente anche Nicola Zalewski, il quale aveva saltato la rifinitura sia la rifinitura pre Slavia Praga-Roma sia il match a causa di una sindrome influenzale. C'è anche Leonardo Spinazzola, out per infortunio da Roma-Monza.