FOTO e VIDEO - Roma-Monza, Mourinho scatenato al gol di El Shaaarwy: lo Special One esulta inginocchiandosi a terra

Finale folle allo Stadio Olimpico, teatro di Roma-Monza, match valido per la nona giornata di Serie A. I giallorossi hanno portato a casa i tre punti grazie alla rete di El Shaarawy al minuto 90 e anche José Mourinho, prima di essere espulso nei minuti finali, non ha trattenuto la gioia. Lo Special One ha infatti sfoggiato un'esultanza scatenata, inginocchiandosi a terra e muovendo ripetutamente il braccio con il pugno chiuso.

(foto Sky Sport)