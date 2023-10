Serie A, Genoa-Milan 0-1: decide Pulisic nel finale, rossoneri primi in classifica

Vittoria importante per il Milan nell'anticipo del sabato sera contro il Genoa, uno 0-1 con gol di Pulisic all'87' che permette ai rossoneri di superare l'Inter al primo posto con 21 punti dopo otto partite di campionato. Gli uomini di Pioli cominciano con maggiore aggressività in mezzo al campo, ma il Genoa riesce subito a prendere le misure. La partita è molto intensa ma povera di occasioni, con Theo Hernandez che si fa ammonire saltando così per squalifica la prossima sfida di campionato contro la Juventus.

La ripresa continua sul filo dell'equilibrio e dopo i primi cambi delle due squadre arrivano le occasioni di Dragusin ed Ekuban per i padroni di casa e di Jovic e Pulisic per gli ospiti. Proprio lo statunitense all'87' trova il gol del vantaggio rossonero, nonostante le proteste del Genoa per un presunto tocco con la mano. Dopo 7 minuti di recupero al 98' l'arbitro espelle Maignan per una brutta uscita su Ekuban, con Giroud che prende il suo posto tra i pali. Al 113' di una partita infinita anche il portiere genoano Martinez si prende il cartellino rosso per un fallo su Musah, prima del fischio finale dell'arbitro che sancisce la fine delle ostilità.