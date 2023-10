Evan Ndicka, partito titolare in Roma-Monza, match valido per la nona giornata di Serie A, è stato sostituito al minuto 73 per un problema fisico. Il difensore centrale ivoriano ha chiesto il cambio per un trauma contusivo al piede destro. Al suo posto è entrato Diego Llorente.

Ndicka però non è l'unico infortunato in casa Roma, infatti anche Sardar Azmoun, entrato in campo al 63' al posto di Andrea Belotti, ha accusato un fastidio al polpaccio destro e sarà valutato nelle prossime ore.

