FOTO e VIDEO - Roma-Monza: Bruno Conti premiato all'intervallo dalla CEO Souloukou per i suoi 50 anni in giallorosso

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena la sfida tra Roma e Monza, valida per la nona giornata di Serie A. Durante l’intervallo della partita la società giallorossa ha voluto omaggiare Bruno Conti per i suoi 50 anni in giallorosso divisi tra calciatore e dirigente. Conti, omaggiato dai tifosi con un lungo applauso, ha ricevuto dalla CEO Lina Souloukou una maglia celebrativa con il suo storico numero 7. Successivamente si è recato sotto la Curva Sud e ha sventolato una bandiera a lui dedicata.