Roma-Frosinone, presenti 62.638 spettatori: si interrompe a 36 la striscia di sold out consecutivi

Questa sera va in scena Roma-Frosinone, match valido per la settima giornata di Serie A. I giallorossi, nonostante l'inizio di stagione sottotono, potranno contare sul supporto dei tifosi, infatti allo Stadio Olimpico sono presenti 62.638 spettatori. La novità però è che lo stadio non è sold out per poche centinaia di biglietti: la striscia consecutiva di "tutto esaurito" si ferma quindi a quota 36.

? Per poche centinaia di biglietti non si raggiunge il 37esimo soldout consecutivo

Spettatori: 62.638#RomaFrosinone #asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) October 1, 2023