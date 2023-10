Inter-Roma: i tifosi giallorossi continuano a cantare anche all'uscita da San Siro (FOTO e VIDEO)

DA SAN SIRO MDR - La Roma ha perso 1-0 contro l'Inter nel match valido per la decima giornata di campionato a causa della rete realizzata da Thuram al minuto 81. In un'atmosfera rovente, caratterizzata dai rumorosi fischietti utilizzati dagli ultras nerazzurri a ogni tocco di palla di Lukaku, i tifosi giallorossi hanno cantato a squarciagola per 90 minuti e non hanno smesso di farlo neanche al termine del match. All'uscita da San Siro infatti i romanisti hanno regalato uno spettacolo unico e, nonostante la sconfitta, hanno lasciato lo stadio continuando a sostenere la squadra e sventolando bandiere e sciarpe.