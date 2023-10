Inter-Roma: fischi e cori per Lukaku all'ingresso in campo e ad ogni tocco di palla. Il belga applaude il settore ospiti (VIDEO)

La Roma alle 18.00 è ospite dell'Inter a San Siro nella decima giornata di campionato. Dopo giorni a parlare del ritorno di Romelu Lukaku a Milano da ex e la questione fischietti, i tifosi nerazzurri hanno accolto l'attaccante belga tra i fischi nel momento in cui la Roma è scesa in campo per il consueto riscaldamento pre-partita. Il centravanti, invece, entrando sul terreno di gioco ha applaudito il settore ospiti riservato ai tifosi giallorossi.

??? Romelu Lukaku enters the pitch at San Siro… while Inter fans ‘welcome’ him with 40.000 whistles tonight. pic.twitter.com/XNNcIWJ0Mj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

Cori contro Lukaku anche al primo tocco di palla del centravanti giallorosso. Accoglienza infernale per lui con fischi, fischietti, e anche con un coro: “Uomo di me**a”.