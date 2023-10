Inter-Roma, il divieto della Questura non ferma la protesta contro Lukaku: la Curva Nord distribuisce i fischietti all'esterno di San Siro (VIDEO)

Oggi alle ore 18 andrà in scena Inter-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A. L'atmosfera a San Siro sarà rovente infatti i tifosi nerazzurri sono pronti a disturbare Romelu Lukaku utilizzando dei fischietti. Nonostante il divieto della Questura di Milano, la Curva Nord si è già messa al lavoro e, come testimoniato da un video pubblicato da Tuttomercatoweb, sta distribuendo i fischietti ai tifosi presenti all'esterno dello Stadio San Siro.

A San Siro la Curva Nord distribuisce i fischietti destinati a #Lukaku prima di #InterRoma. ? @ivanfcardia pic.twitter.com/sRt7xYHxFz — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) October 29, 2023