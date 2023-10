Inter-Roma: difficile la convocazione di Dybala. Stop Smalling, Sanches ai box

Dopo la vittoria con lo Slavia Praga in Europa League, domenica pomeriggio la Roma è attesa dal big match in campionato contro l'Inter a San Siro. Il giornalista de "Il Tempo" Lorenzo Pes fa il punto sugli infortunati e sui recuperi in casa giallorossa: oggi Azmoun si è allenato in gruppo a Trigoria e sarà a disposizione contro i nerazzurri, resta difficile la convocazione di Dybala mentre Spinazzola - out ieri in Europa League - al massimo andrà in panchina. Smalling, invece, è costretto ad un nuovo stop a causa dell'acutizzarsi del dolore e Renato Sanches resta ancora ai box.

