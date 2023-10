FOTO - Roma-Monza, la Curva Sud ricorda Stefano e Cristian: "9 anni sono passati, ma nessuno vi ha dimenticati". Striscione anche per Cucchi: "Stefano vive!"

Oggi alle ore 12:30 va in scena allo Stadio Olimpico Roma-Monza, match valido per la nona giornata di Serie A. Durante il corso del primo tempo la Curva Sud ha esposto uno splendido striscione in memoria di Stefano De Amicis e Cristian De Amicis, padre e figlio scomparsi in un incidente stradale il 20 ottobre 2014 dopo Roma-Bayern Monaco: "9 anni sono passati, ma nessuno vi ha dimenticati", il messaggio della Curva Sud.

"Non mi uccise la morte... Stefano vive!", recita uno striscione esposto in Curva Sud dedicato a Stefano Cucchi.