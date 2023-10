CAGLIARI-ROMA: le probabili formazioni. Davanti Dybala-Lukaku, sulle fasce Kristensen e Spinazzola

Dopo la vittoria col Servette in Europa League, la Roma cerca continuità in campionato: alle 18.00 i giallorossi sono ospiti del Cagliari di Claudio Ranieri all'Unipol Domus nell'ottava giornata di Serie A. Senza Smalling, Llorente, Renato Sanches e Pellegrini, Mourinho ritrova in porta Rui Patricio, a riposo in Europa League, e conferma il terzetto difensivo composto da Mancini, Cristante e Ndicka. In mezzo al campo Bove e Aouar affiancano Paredes, con Kristensen e Spinazzola che tornano dal 1' sulle fasce. Davanti il tecnico giallorosso sceglie la coppia Dybala-Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI: Scuffet; Dossena, Wieteska, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Petagna, Oristanio.

All.: Ranieri.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

All.: Mourinho.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Cecconi - Scarpa. IV uomo: Marcenaro. VAR: Paterna. AVAR: Mazzoleni.