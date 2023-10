Cagliari-Roma: problema al ginocchio sinistro per Dybala che esce zoppicando

Terribili notizie per Josè Mourinho. Al minuto 40 della sfida tra Cagliari e Roma, valida per l'ottava giornata di Serie A, Paulo Dybala è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di un infortunio al ginocchio destro subìto dopo uno scontro con Prati. Inutili i tentativi dello staff medico di lasciarlo giocare. La Joya si rialza zoppicando ed esce sulle sue gambe.

? Al 38' esce dal campo Paulo #Dybala per un colpo ricevuto al ginocchio sinistro. Dolorante a terra per almeno un paio di minuti a nulla sono valse i tentativi dello staff medico di 'rimetterlo' in campo. Dubbi sulla risposta alla convocazione della @Argentina #CagliariRoma… pic.twitter.com/LKMn7u0wcl

— laroma24.it (@LAROMA24) October 8, 2023