Roma-Empoli, striscione del 'Gruppo Quadraro' in Curva Sud nello spicchio dei Fedayn: "Signa inferre" e il grido di battaglia dell'Impero Romano (FOTO)

Durante la partita tra Roma ed Empoli, valida per la quarta giornata di Serie A, in Curva Sud è comparso uno striscione in latino che recita "Signa inferre", ovvero "Avanti le insegne". Il messaggio ha un significato ben preciso, infatti era uno dei gridi di battaglia per indicare l'avanzamento dell'esercito contro il nemico. Era il motto dei senatori al popolo e all'Imperatore alla fine di ogni sessione senatoria e poi si trasformò nel motto delle legioni al richiamo del generale o dell'Imperatore. Lo striscione è apparso nello spicchio dei Fedayn e ha anticipato l'esposizione della nuova pezza "Gruppo Quadraro".