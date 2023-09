Roma-Empoli, out Aouar: il centrocampista non è in condizione e non va in panchina

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma ospita e affronta allo Stadio Olimpico - sold out - l'Empoli nella quarta giornata di campionato. A centrocampo José Mourinho schiera Paredes, Cristante e Renato Sanches e, come fa sapere la piattaforma sportiva, Houssem Aouar non sarà presente neanche in panchina: è emerso che durante gli ultimi dettagli di preparazione alla gara il centrocampista non è in condizione di scendere in campo.

(Dazn)

"Questa mattina abbiamo avuto non una sorpresa, ma la certezza che Aouar non poteva entrare e quindi gioca Renato Sanches", le parole di José Mourinho nel pre-partita ai microfoni di Dazn.