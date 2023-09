Roma-Empoli, MOURINHO: "Non siamo vicini al nostro potenziale, Lukaku sta bene e Dybala è felice. Sanches ha bisogno della squadra e la squadra di lui"

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma torna in campo alla ricerca della prima vittoria in campionato: alle 20.45 i giallorossi ospitano l'Empoli nella quarta giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Lei ha detto che se la Roma è al completo è una squadra forte. A che percentuale è?

"Non lo so, però sicuramente non è vicino al nostro potenziale. La squadra ha potenziale quando siamo tutti insieme, quando lavoriamo insieme e quando giochiamo 3-4-5 partite".

Renato Sanches? Pinto ha espresso il suo amore per lui...

"Tutti abbiamo amore per lui, tutti quelli che lo conoscono da quando non aveva problemi. Negli ultimi anni purtroppo anche una squadra fortissima come il Portogallo lo aspetta. È un giocatore con un potenziale alto, che negli ultimi anni ha sofferto e deve ricrescere progressivamente. Magari oggi è prematuro farlo giocare titolare, ma questa mattina abbiamo avuto non una sorpresa ma la certezza che Aouar non poteva entrare e quindi gioca Renato. La squadra ha bisogno di Renato e Renato della squadra, la squadra deve giocare bene per far sentire a suo agio Renato".

Senza Smalling a chi affida la difesa?

"Abbiamo diverse possibilità, siamo solo quattro difensori centrali. Quando ne manca uno siamo tre, c'è sempre la possibilità di far giocare Cristante lì come ha fatto l'anno scorso quando eravamo in difficoltà. Quando mancano Pellegrini e Aouar, Cristante per forza deve giocare a centrocampo. Llorente giocherà al centro del terzetto. Ndicka impara a giocare con noi, sta lavorando bene e lo fa da quando è arrivato. Non è un esame per Ndicka, ma è una buona opportunità per lui di crescere con noi".

Oggi l'esordio di Lukaku e Dybala insieme: Lukaku è il giocatore ideale per mettere ancora di più in luce le caratteristiche dell'argentino?

"Sono due giocatori bravi, con Paulo abbiamo sempre questo feeling, 'per quanto tempo lo abbiamo'. Romelu si è presentato abbastanza bene per uno che non ha fatto un allenamento con il Chelsea, ma ha giocato due partite con la Nazionale e sta bene. Dybala è felice, quando lo vedo felice mi dà un feeling più positivo sul fatto che il suo corpo sta bene".