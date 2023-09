Prima rete stagionale in campionato per Dybala: l'argentino sempre in gol nelle ultime 10 annate di Serie A come Bonaventura, Zapata e Berardi

Paulo Dybala ha sbloccato il match contro l'Empoli al minuto 2 dal dischetto, mettendo a segno la prima rete stagionale. Come rivelato dal portale di statistiche Opta, la 'Joya' ha realizzato almeno un gol in ognuna delle ultime 10 stagioni di Serie A, un traguardo condiviso con Bonaventura, Zapata e Berardi.

10 - Paulo Dybala is one of four players, with Giacomo Bonaventura, Duvan Zapata and Domenico Berardi, to have found the net in each of the last 10 #SerieA seasons. Certainty.#RomaEmpoli

