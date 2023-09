Genoa-Roma: i convocati di Gilardino. Out Ekuban, rientra Messias

Il Genoa ha diffuso la propria lista dei convocati per la sfida di stasera alla Roma che chiuderà il programma della 6a giornata di Serie A. Nella sfida di 'Marassi', Alberto Gilardino non avrà a disposizione Ekuban mentre rientra Messias. Questi i giocatori a disposizione del tecnico per Genoa-Roma:



Portieri: Leali, Martinez, Sommariva Difensori: Bani, De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Matturro, Sabelli, Vasquez Centrocampisti: Badelj, Frendrup, Galdames, Jagiello, Kutlu, Malinovskyi, Strootman, Thorsby Attaccanti: Gudmundsson, Messias, Retegui, Puscas