FOTO – Torino-Roma 1-1

Allo Stadio Olimpico Grande Torino termina 1-1 il match tra Torino e Roma, valido per la quinta giornata di Serie A. La gara era stata sbloccata al minuto 68 da un gran gol di Lukaku, che aveva difeso il pallone da Buongiorno e aveva scaricato il sinistro in porta. I giallorossi però sono stati beffati all'85: punizione di Ilic e colpo di testa di Zapata, che regala ai padroni di casa il gol del pareggio. Con questo risultato la Roma è tredicesima con 5 punti in 5 gare, mentre il Torino sale al nono posto a quota 9. Ecco i migliori scatti del match.