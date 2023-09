FOTO – Roma-Empoli 7-0

Allo Stadio Olimpico è andata in scena Roma-Empoli, gara valida per la quarta giornata di Serie A, e si è chiusa con il punteggio di 7-0 in favore dei giallorossi. I giallorossi avevano già chiuso la pratica nel primo tempo con le reti di Dybala, Sanches e l'autogol di Grassi, ma hanno continuato a dominare anche nella seconda frazione di gioco. Gli uomini di Mourinho non hanno avuto pietà dei toscani e hanno messo a segno altre quattro reti con Dybala (doppietta), Cristante, Lukaku (primo gol in giallorosso) e Mancini. Da segnalare anche i due legni colpiti dai giallorossi con Paredes e la 'Joya' e il palo di Baldanzi. Grazie a questo successo la Roma conquista la prima vittoria in campionato e sale a 4 punti in classifica. Ecco i migliori scatti della partita.