59esima rete in 100 gare di Serie A per Lukaku: solo cinque giocatori hanno fatto meglio di lui nell'era dei tre punti

Romelu Lukaku ha sbloccato il delicatissimo match tra Torino e Roma, valido per la quinta giornata di Serie A. Il centravanti belga ha difeso il pallone da Buongiorno e ha scaricato il sinistro in porta spiazzando Milinkovic-Savic. Con questa rete Lukaku è salito a quota 59 reti in 100 partite di campionato ed è il sesto migliore nella storia della Serie A tra i calciatori che hanno esordito nell'era dei tre punti. Big Rom è preceduto da Trézéguet (63), Montella (64), Shevchenko (64), Higuaín (65) e Cristiano Ronaldo (81).

