Verona-Roma, i convocati di Baroni: ok Faraoni e Hien. C'è anche il nuovo acquisto Serdar

Dopo aver parlato in conferenza stampa, il tecnico del Verona Marco Baroni ha diramato l'elenco dei giocatori convocati in vista della sfida di domani contro la Roma in programma al Bentegodi e valida per la seconda giornata di campionato. Tra i 24 giocatori a disposizione sono presenti anche Faraoni e Hien oltre al nuovo rinforzo a centrocampo Serdar.

La lista dei convocati:

Montipò, Amione, Doig, Faraoni, Hien, Djuric, Joselito, Hongla, Saponara, Berardi, Magnani, Terracciano, Serdar, Ngonge, Dawidowicz, Patanè, Cabal, Duda, Perilli, Coppola, Mboula, Cisse, Folorunsho, Bonazzoli.

(hellaverona.it)

