Conferenza stampa, Baroni: "Roma con le carte in regola per fare un campionato importante. Faraoni a disposizione"

Dopo la vittoria all'esordio con l'Empoli, il Verona domani sera al Bentegodi ospita la Roma di José Mourinho, che non sarà in panchina poiché squalificato. Il tecnico del club gialloblù, Marco Baroni, è intervenuto in conferenza stampa:

Le sue impressioni su Verona-Roma?

"Sono sempre bei ricordi anche perché si stava dalla parte del calciatore (ride ndr), sarà una gara difficile contro una squadra guidata da un allenatore bravissimo, è una squadra che ha tutte le carte in regola per fare un campionato importante. Servirà da parte nostra grande voglia e grande dedizione".

Tornano a disposizione sia Faraoni che Hien.

"Due giocatori importanti, Davide (Faraoni ndr) ha lavorato bene con la squadra e sarà a disposizione".

Che giocatore è Serdar e quali sono le sue condizioni?

"È un centrocampista interessante, devo ringraziare il direttore che è stato bravo a portarlo dalla nostra parte. Ha già fatto 60 minuti in amichevole poi si è fermato. Le sue condizioni sono discrete anche se non può ancora essere chiaramente al top, io lo ritengo comunque già a disposizione e arruolabile".

Nel reparto offensivo ci sono già tante opzioni?

"Bonazzoli è un giocatore che ha tanto da dare, è stato bravo nel gestire quella palla. Si gioca in undici e i cambi per me sono irrilevanti nel senso che considero un gruppo di 20 titolari, si esce non perché uno non ha fatto bene ma perché ha dato tutto, voglio che passi questo concetto".

Tornando al nuovo arrivo Serdar, è un giocatore che già conosceva?

"È un profilo interessante, che fa per noi, è un ragazzo che ha numeri importanti e che può certamente darci una mano".

Sarà un campionato difficile, la vittoria del Lecce e il risultato della Salernitana in casa della Roma lo confermano...

"Le squadre si sono attrezzate, si sono migliorate, mi piace pensare una partita alla volta e guardare molto la mia squadra, possiamo crescere, dobbiamo farlo adesso arriva questa prestazione da fare contro una squadra difficile ma il bello sta anche in questo".



Quali miglioramenti si aspetta rispetto ad Empoli?

"Dobbiamo migliorare molto nella gestione della palla, è stata una partita giocata con temperature proibitive. Non era facile trovare gli spazi per giocare, stiamo lavorando su questo aspetto, su una gestione della palla funzionale per attaccare in verticale e sugli esterni".

Il Bentegodi sarà una bolgia...

"L'entusiasmo è sempre positivo se riesce ad essere trasmesso, dobbiamo alimentarlo noi con le prestazioni e l'atteggiamento costruendo anche un'identità forte".