Juventus, Allegri: "Lukaku alla Roma? Non parlo di mercato, contento dei miei attaccanti"

Alla vigilia della partita di campionato contro l'Udinese, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa e, sollecitato sull'argomento, ha affrontato il tema Romelu Lukaku, giocatore al centro dei pensieri della Roma che sta trattando con il Chelsea. Uno stralcio delle dichiarazioni di Allegri:

È dispiaciuto che Lukaku sia sfumato?

"Non parlo di mercato. Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean sono quattro attaccanti molto bravi. Chiesa arriva da un anno post infortunio e può fare molto bene, lo vedo propositivo. Così come Vlahovic, Milik, Kean. E poi abbiamo Yildiz che è giovane e con grandi prospettive. Sono molto sereno".

Lukaku alla Roma cambia gli equilibri della corsa scudetto?

"Non so se sia andato alla Roma, so solo che noi abbiamo 5 attaccanti di cui sono molto contento. Di quello che fanno le altre squadre non posso essere io a giudicare. Quando finirà il mercato avremo più chiarezza sulla forza delle altre squadre".