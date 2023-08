LIVE - Calciomercato Roma: stamattina nuovi contatti per Lukaku

Prosegue la trattativa tra Roma e Chelsea per portare Romelu Lukaku nella Capitale, dopo l'arrivo a Londra di ieri pomeriggio di Ryan Friedkin e Tiago Pinto. Questi tutti gli aggiornamenti di giornata:

LIVE

10:10 - Secondo il giornalista Matt Law del Telegraph il Chelsea vorrebbe tra gli 8 e i 10 milioni per il prestito oneroso, con Lukaku che dovrebbe accettare di abbassarsi lo stipendio a circa 7 milioni di sterline l'anno. Gli inglesi non vorrebbero pagare la percentuale di differenza.

Chelsea and Roma officials are meeting over Romelu Lukaku this morning. Chelsea want a loan fee of between £8m and £10m and Lukaku will have to agree to drop his wages to around £7m a year for Roma to fully cover his salary. Chelsea do not want to pay a %. Lukaku is in Belgium

— Matt Law (@Matt_Law_DT) August 26, 2023