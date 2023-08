Inter, Inzaghi: "Lukaku alla Roma? Ottimo acquisto dei giallorossi". Dumfries: "Speriamo non segni contro di noi"

L'Inter ha vinto 0-2 contro il Cagliari nel match valido per la seconda giornata di Serie A e al termine del match Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Intercettato da DAZN, l'allenatore nerazzurro ha parlato anche di Romelu Lukaku, suo ex calciatore e ora pronto a diventare il nuovo centravanti della Roma. Ecco le sue parole.

Che effetto le fa Lukaku a Roma?

"La Roma ha fatto un ottimo acquisto, è un bene per li calcio italiano ed è un ottimo giocatore che tutti conosciamo. Per il resto, sono molto soddisfatto dei giocatori che ho e spero che possano darci grandi soddisfazioni".

Successivamente anche Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha parlato di Lukaku a Sky Sport: "Lui è un grande giocatore, lo rispetto molto. Sono felice che abbia trovato un nuovo club, non ho mai avuto problemi con lui. Gli auguro buona fortuna, ma spero non segni contro di noi. Può segnare contro tutti ma non con l'Inter (ride, ndr)".