Cagliari, Ranieri: "Lukaku alla Roma? Colpo importante per i giallorossi. Sono curioso di vedere quante migliaia di persone saranno a Ciampino"

Il Cagliari ha perso 0-2 contro l'Inter nel match valido per la seconda giornata di Serie A e al termine del match Claudio Ranieri, tecnico dei sardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Tra i vari temi trattati, l'allenatore ha parlato anche dell'imminente arrivo di Romelu Lukaku alla Roma. Ecco le sue parole: "Sono curioso di vedere quante migliaia di persone saranno a Ciampino. Si tratta di un colpo importante per la Roma dopo Mourinho e Dybala. I giallorossi si iscrivono alle squadre che lottano per fare qualcosa di importante".

Può cambiare il volto di una squadra da solo?

"Nell'Inter di Conte ha fatto tanto e bene. Ha una struttura importante e imponente, deve essere allenato bene e deve giocare con continuità. Non so in che condizioni arrivi, va aspettato. Sarà un giocatore importantissimo per la Roma quando entrerà in forma. Poi conoscerà l'ambiente della Roma e sarà pienamente contento".