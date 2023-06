Roma-Spezia: condizioni di Pellegrini non perfette, ma vuole giocare. Il capitano è sceso in campo contro il Siviglia sotto infiltrazioni

Oggi alle ore 21 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico lo Spezia nell'ultima giornata di campionato. I giallorossi devono vincere per conquistare l'accesso alla prossima edizione dell'Europa League e vogliono chiudere al meglio la stagione davanti ai propri tifosi. José Mourinho è orientato a schierare quasi tutti i titolari, tra cui Lorenzo Pellegrini, il quale non è in condizioni perfette. Il capitano, infatti, ha giocato contro il Siviglia sotto infiltrazioni e la sua forma fisica non è migliorata particolarmente. Il numero 7, però, da vero leader, vuole giocare per i tifosi e per mister Mourinho e sarà della partita.

