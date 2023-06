ROMA-SPEZIA: le probabili formazioni dei quotidiani. Llorente, Bove e Zalewski titolari. Pellegrini e Dybala sulla trequarti, Belotti avanti su Abraham

È il giorno di Roma-Spezia, ultima gara della stagione giallorossa, in programma oggi alle ore 21. Per centrare la vittoria e la qualificazione in Europa League, José Mourinho (squalificato, in panchina ci sarà il vice Salvatore Foti) si affida a gran parte dei suoi titolari, schierati nella finale di Europa League persa contro il Siviglia. Davanti a Rui Patricio, ci saranno Gianluca Mancini, Chris Smalling e Diego Llorente, preferito a Roger Ibanez. Sulle corsie spazio a Zeki Celik e a Nicola Zalewski, che prende il posto di Leonardo Spinazzola, mentre in mezzo al campo rifiata Nemanja Matic, il quale lascia spazio a Edoardo Bove, in coppia con Bryan Cristante. Sulla trequarti, ad affiancare Lorenzo Pellegrini dovrebbe essere Paulo Dybala, con Stephan El Shaarawy pronto a subentrare. Qualche incertezza di più sull'attaccante, con Andrea Belotti in vantaggio su Tammy Abraham.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI:

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

IL TEMPO - Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Abraham.

IL ROMANISTA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.