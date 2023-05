ROMA-SALERNITANA: le formazioni UFFICIALI. Dybala in tribuna. Bove in difesa, Smalling ed El Shaarawy dal 1' (VIDEO)

Salernitana e Fiorentina prima di Budapest: a nove giorni dalla finale di Europa League col Siviglia in scena il 31 maggio alla Puskas Arena, oggi alle 18.30 allo Stadio Olimpico la Roma riceve la Salernitana, già salva, nella 36esima giornata di Serie A per proseguire la corsa per conquistare un posto in Europa tramite il campionato. Mourinho sceglie Bove nel terzetto difensivo e ritrova titolare Smalling. Il tecnico si affida a Tahirovic e Camara in mediana e sulle fasce a Zalewski ed El Shaarawy, recuperato dopo l'infortunio. Davanti Solbakken e Wijnaldum supportano Belotti. Turno di riposo, invece, per Cristante e Pellegrini, mentre Dybala non è presente neanche in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibañez; Zalewski, Tahirovic, Camara, El Shaarawy; Solbakken, Wjinaldum; Belotti.

All.: Mourinho.

SALERNITANA: Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Dia, Candreva; Piatek.

All.: Paulo Sousa.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Tegoni - Scarpa. IV uomo: Massa. VAR: Banti. AVAR: Guida.

PREPARTITA

17.35 - Anche la Roma comunica le scelte di Mourinho:

17.30 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa la formazione della Roma:

Ufficiale l'11 della Salernitana:

17.25 - Come fa sapere il giornalista di Dazn Tommaso Turci, Dybala non va neanche in panchina contro la Salernitana.

