Juventus: udienza alla Corte federale d'appello sul caso plusvalenze. Chiesta penalizzazione di 11 punti

E' cominciata poco fa l'udienza per il caso plusvalenze-Juve che dopo il ricorso bianconero al Collegio di Garanzia presso il Coni torna oggi alla Corte federale d'appello, chiamata a rimodulare la pena (a gennaio scorso di -15 punti in classifica) chiarendo soprattutto la responsabilità dei vertici non apicali del club nelle sanzioni alla Juventus.

All'udienza, che si svolge interamente da remoto, sono collegati la procura federale e i legali juventini, insieme al presidente bianconero, Gianluca Ferrero, oltre che il nuovo collegio della corte, presieduto da Ida Raiola e non da Mario Luigi Torsello come a gennaio scorso.

11.10 - Meno 11 punti in classifica. E' questa la richiesta avanzata dal procuratore federale Chinè nella sua requisitoria alla nuova udienza del processo plusvalenze-Juve.

La Procura ha inoltre chiesto la conferma degli 8 mesi di inibizione nei confronti di Pavel Nedved e di altri dirigenti della Juventus, per i quali il Collegio di Garanzia dello Sport aveva rimandato alla Corte di Appello federale per una rivalutazione.